Экс-форвард «Слована» Червены перешёл в «Маунтфилд»

Нападающий Рудольф Червены перешёл в чешский хоккейный клуб «Маунтфилд», информирует официальный сайт команды. 29-летний хоккеист подписал многолетний контракт. Напомним, ранее сообщалось о возвращении форварда в «Слован», но сейчас братиславская команда не может набирать игроков.



Напомним, в сезоне-2018/19 Червены провёл 57 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги за братиславский «Слован», отметившись 11 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами при показателе полезности «-12». Кроме того он заработал 28 штрафных минут. Последний матч в составе клуба из Братиславы Червены провёл 13 февраля — «Слован» обыграл минское «Динамо» со счётом 3:2. Вскоре игрок отправился доигрывать сезон в шведский «Брюнэс».

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