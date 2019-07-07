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Строльман: «Флорида» может быстро добиться успеха, она приобрела Бобровского

Строльман: «Флорида» может быстро добиться успеха, она приобрела Бобровского
Хоккей / НХЛ 0

Защитник Антон Строльман, подписавший трёхлетний контракт с «Флоридой Пантерз», поделился мнением о перспективах команды.

«Представители «Флориды» связались со мной сразу же, как только открылся период для проведения переговоров со свободными агентами. Честно говоря, я очень рассчитывал, что получу телефонный звонок от руководства «Пантерз». «Флорида» прекрасно мне подходит, особенно с учётом того, в каком направлении двигается команда.

Очень рад, что оказался здесь. Выступая в составе «Тампы», наблюдал за «Флоридой». Можно легко понять, куда движется команда и как она развивается. На мой взгляд, «Пантерз» способны добиться успеха за короткое время за счёт приобретения таких игроков, как Бобровский, Аккьяри и Коннолли. Приятно быть частью такой команды», — приводит слова Строльмана официальный сайт «пантер».

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