Строльман: «Флорида» может быстро добиться успеха, она приобрела Бобровского

Защитник Антон Строльман, подписавший трёхлетний контракт с «Флоридой Пантерз», поделился мнением о перспективах команды.
«Представители «Флориды» связались со мной сразу же, как только открылся период для проведения переговоров со свободными агентами. Честно говоря, я очень рассчитывал, что получу телефонный звонок от руководства «Пантерз». «Флорида» прекрасно мне подходит, особенно с учётом того, в каком направлении двигается команда.
Очень рад, что оказался здесь. Выступая в составе «Тампы», наблюдал за «Флоридой». Можно легко понять, куда движется команда и как она развивается. На мой взгляд, «Пантерз» способны добиться успеха за короткое время за счёт приобретения таких игроков, как Бобровский, Аккьяри и Коннолли. Приятно быть частью такой команды», — приводит слова Строльмана официальный сайт «пантер».
- 7 июля 2019
-
15:43
-
15:26
-
14:56
-
14:41
-
14:01
-
13:20
-
12:48
-
12:15
-
12:07
-
11:39
-
11:30
-
10:46
-
10:04
-
09:42
-
08:53
-
08:35
-
07:31
- 6 июля 2019
-
23:39
-
23:08
-
22:51
-
22:23
-
21:22
-
21:08
-
20:52
-
20:38
-
20:02
-
19:43
-
18:46
-
18:21
-
17:19
-
16:31
-
16:07
-
15:35
-
15:14
-
14:58