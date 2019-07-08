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Каменский — о Зайцеве: только время покажет, правильно ли он поступил

Каменский — о Зайцеве: только время покажет, правильно ли он поступил
Хоккей / НХЛ 0

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский поделился мнением об обмене защитника Никиты Зайцева из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Оттаву Сенаторз».

«Трудно сказать, насколько полезным для Зайцева является этот переход. «Оттава» не блистала в прошлом сезоне, заняв одно из последних мест, а «Торонто» всё же играл в плей-офф, на равных боролся с будущим финалистом «Бостоном». Но, если Никита не чувствовал доверия со стороны болельщиков и перспектив в этой команде, то ему нужна была смена обстановки. В такой ситуации только сам игрок лучше знает, как ему поступить. А прав он был или нет, покажет только время», — приводят слова Каменского «Известия».

27-летний Зайцев выступал за «Торонто» с 2016 года.

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