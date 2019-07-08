Вудкрофт: минское «Динамо» не боится неудач, у нас новая стратегия развития

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о планах на предстоящий сезон.



«Этот сезон будет для многих молодых игроков первым в КХЛ. Михаил Грабовский — игрок с отличными знаниями, он нам поможет. Очень важно, что Михаил может доносить до игроков мои задумки. Хорошо, что он обладает изумительным английским.



Сейчас идёт стадия подбора игроков. Мы также анализируем иностранные рынки, нам нужны опытные игроки. Сплав молодости и опыта поможет команде быть сильнее. Как только мы добьёмся этого сплава, я могу вас уверить, что у нас будет быстрая и агрессивная команда. Если мы будем выходить заряженными на каждый матч, то сможем выйти в плей-офф, а там уже может случиться всё что угодно.



Да, я следил за «Динамо» в прошлом сезоне. Мы не боимся того, что произошло в прошлом сезоне. У Дмитрия Баскова правильная точка зрения по поводу развития молодых белорусов. Мы не боимся неудач, у нас совершенно новая стратегия развития. Мой приход в этом году — это очень интересно. Нас ждёт много нового», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

В КХЛ уже четыре североамериканских тренера. Когда в НХЛ позовут русских? И это мы не учитываем помощников, обращая внимание только на главных тренеров, которые начнут сезон-2019/20 в командах Континентальной лиги.