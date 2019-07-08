Грабовский: переехал в Минск до тех пор, пока не выиграю Кубок Гагарина

Спортивный директор и ассистент главного тренера минского «Динамо» Михаил Грабовский рассказал о первых шагах на новом поприще.



«Я как игрок всегда был демократом, всегда находил общий язык с партнёрами по звену. Привык решать вопросы коллективно. Принципы игрока отличаются от принципов тренера, я с этим ещё столкнусь. Есть некоторые игроки, до которых трудно достучаться. Крэйг уже учит меня работать. Карьера игрока завершена. Буду полностью уделять время тренерской работе. Семья будет со мной, мне трудно без жены и детей. Вообще, я им сказал, что мы переезжаем в Минск до тех пор, пока не завоюем Кубок Гагарина», — передаёт слова Грабовского корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.



По итогам прошлого сезона белорусский клуб не сумел пробиться в плей-офф. Новым главным тренером команды назначен североамериканский специалист Крэйг Вудкрофт.