Чайка — о Кесселе: «Аризоне» нужен был форвард, способный забивать 20-30 голов

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка оценил приобретение нападающего Фила Кессела. Американского форварда выменяли у «Питтсбург Пингвинз».
«Мы чувствовали, что нуждались в лидере атаки, который мог бы стабильно эффективно играть впереди. Искали ветерана, который этого уже добивался. В нашем составе много игроков с потенциалом, но «Аризоне» был нужен игрок, который может забивать 20, а лучше 30 и более голов», — приводит слова Чайки официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Кессел — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В 82 играх минувшего регулярного чемпионата 31-летний форвард набрал 82 (27+55) очка, а в сезоне-2017/18 установил личный рекорд, записав на свой счёт 92 (34+58) балла за результативность в 82 играх.
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