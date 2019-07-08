Чайка — о Кесселе: «Аризоне» нужен был форвард, способный забивать 20-30 голов

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка оценил приобретение нападающего Фила Кессела. Американского форварда выменяли у «Питтсбург Пингвинз».



«Мы чувствовали, что нуждались в лидере атаки, который мог бы стабильно эффективно играть впереди. Искали ветерана, который этого уже добивался. В нашем составе много игроков с потенциалом, но «Аризоне» был нужен игрок, который может забивать 20, а лучше 30 и более голов», — приводит слова Чайки официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Кессел — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В 82 играх минувшего регулярного чемпионата 31-летний форвард набрал 82 (27+55) очка, а в сезоне-2017/18 установил личный рекорд, записав на свой счёт 92 (34+58) балла за результативность в 82 играх.

В «Питтсбурге» ждут возрождения Малкина. С ним ведут беседы даже летом Салливана продлили на четыре года, и он тут же полетел к Евгению.