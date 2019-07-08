Салливан: даже не задумывался об уходе из «Питтсбурга»
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал подписание нового контракта с клубом.
«Я даже не задумывался об уходе из «Пингвинз». Даже мысли такие в голову не приходили. Я знаю, что хочу быть тренером «Питтсбурга», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.
Салливан будет работать тренером клуба до лета 2024 года. 51-летний специалист заменил на этом посту Майка Джонстона 12 декабря 2015 года и с тех пор одержал 174 победы, потерпел 92 поражения в основное время и 34 в дополнительное.
Тренер занимает третье место в истории клуба по количеству проведённых игр (300) и количеству побед (174). Лидерами «Питтсбурга» в этих категориях являются Эдди Джонстон (516 игр на посту тренера) и Дэн Байлсма (252 победы).
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Салливана продлили на четыре года, и он тут же полетел к Евгению.
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