Экс-форвард новокузнецкого «Металлурга» дисквалифицирован на четыре года

Федерация хоккея России приняла решение дисквалифицировать Александра Титова на четыре года за нарушение общероссийских антидопинговых правил, информирует официальный сайт Российского антидопингового агентства.



Дисквалификация Титова будет отсчитываться с 3 октября 2017 года. 28-летний хоккеист признан виновным в нарушении пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил — наличие запрещенной субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена.



В последний раз Титов выходил на лёд в сезоне-2017/18, выступал за хоккейный клуб «Дизель» в Высшей хоккейной лиге. В Континентальной хоккейной лиге игрок провёл 25 матчей за новокузнецкий «Металлург» в сезоне-2016/17, записав в актив четыре очка.

У Зернова допинг? Офицеры ломились в раздевалку «Авангарда», их послал Хартли Это случилось в серии с ЦСКА. Зернову и Хартли грозит четыре года дисквалификации.