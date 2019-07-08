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Экс-форвард новокузнецкого «Металлурга» дисквалифицирован на четыре года

Экс-форвард новокузнецкого «Металлурга» дисквалифицирован на четыре года
Хоккей / КХЛ 0

Федерация хоккея России приняла решение дисквалифицировать Александра Титова на четыре года за нарушение общероссийских антидопинговых правил, информирует официальный сайт Российского антидопингового агентства.

Дисквалификация Титова будет отсчитываться с 3 октября 2017 года. 28-летний хоккеист признан виновным в нарушении пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил — наличие запрещенной субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена.

В последний раз Титов выходил на лёд в сезоне-2017/18, выступал за хоккейный клуб «Дизель» в Высшей хоккейной лиге. В Континентальной хоккейной лиге игрок провёл 25 матчей за новокузнецкий «Металлург» в сезоне-2016/17, записав в актив четыре очка.

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