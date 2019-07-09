Тренер «Рейнджерс»: Кравцов очень техничен, он способен многих удивить

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился мнением о российском нападающем Виталии Кравцове.
«Я увидел то, о чём знал раньше. Он очень техничен. Лагерь развития может ввести в заблуждение. Не стоит забывать, что сейчас лето, и мы имеем дело с «летним» хоккеем. Сейчас не так много силовой борьбы. Зато есть шанс продемонстрировать своё мастерство. К тому же Кравцов может многих удивить — у него очень хорошие габариты. Виталий крупнее, чем о нём думают. Но мне в Кравцове нравится то, что он играет на высочайшей скорости. В этом суть нашей игры. Особенно на нашем уровне», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.
В минувшем сезоне Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету две голевые передачи в четырёх матчах.
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