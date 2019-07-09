«Авангард» подписал двухлетний контракт с Андригетто

«Авангард» заключил контракт сроком на два сезона со швейцарским нападающим Свеном Андригетто, информирует пресс-служба «ястребов».



В прошедшем сезоне нападающий выступал в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета клуба «Колорадо Эвеланш». В регулярном чемпионате Андригетто провёл 64 матча, записав на свой счёт 17 (7+10) баллов при показателе полезности «+10» и 14 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 11 минут за матч. В розыгрыше Кубка Стэнли форвард принял участие в шести встречах, не отметившись очками.

В прошедшем сезоне омичи дошли до финала Кубка Гагарина, где проиграли в четырёх матчах хоккеистам ЦСКА. В ходе плей-офф «ястребы» прошли «Ак Барс» (4-0), «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2).