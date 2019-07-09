Сушинский: Андригетто предельно мотивирован проявить себя в КХЛ

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал заключение двухлетнего контракта с нападающим Свеном Андригетто.



«Перед стартом сезона нам необходимо обновить легионерские позиции в нападении. При решении этой задачи нужно максимально исключить ошибки, поэтому мы тщательно рассматриваем каждую кандидатуру. Андригетто обладает высокой скоростью и хорошей техникой, может как создавать моменты в атаке, так и отработать в защите. Отлично видит площадку и партнёров, любит раздавать передачи, многие из которых становятся голевыми. Что немаловажно, он универсален: способен сыграть на фланге и в центре.



Но самое главное, в свои 26 лет он предельно мотивирован проявить себя в КХЛ. Всё это наш тренерский штаб будет использовать в ходе сезона», — приводит слова Сушинского официальный сайт клуба.

Сушинский — о возвращении в СКА: если будет предложение, наверное, соглашусь