Сушинский: Андригетто предельно мотивирован проявить себя в КХЛ

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал заключение двухлетнего контракта с нападающим Свеном Андригетто.
«Перед стартом сезона нам необходимо обновить легионерские позиции в нападении. При решении этой задачи нужно максимально исключить ошибки, поэтому мы тщательно рассматриваем каждую кандидатуру. Андригетто обладает высокой скоростью и хорошей техникой, может как создавать моменты в атаке, так и отработать в защите. Отлично видит площадку и партнёров, любит раздавать передачи, многие из которых становятся голевыми. Что немаловажно, он универсален: способен сыграть на фланге и в центре.
Но самое главное, в свои 26 лет он предельно мотивирован проявить себя в КХЛ. Всё это наш тренерский штаб будет использовать в ходе сезона», — приводит слова Сушинского официальный сайт клуба.
- 9 июля 2019
-
12:45
-
12:40
-
12:37
-
12:12
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:29
-
10:00
-
09:39
-
09:23
-
09:12
-
08:54
-
08:32
- 8 июля 2019
-
23:35
-
23:00
-
22:22
-
21:50
-
21:41
-
21:12
-
21:01
-
20:50
-
20:42
-
20:25
-
20:11
-
19:59
-
19:45
-
19:28
-
18:45
-
18:14
-
17:48
-
17:20
-
17:09
-
16:55
-
16:05