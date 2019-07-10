И. Воробьёв: связь со сборной не теряю. Готов помочь, если будет нужен мой опыт

Илья Воробьёв поделился эмоциями после ухода с поста главного тренера сборной России. Новым наставником назначен Алексей Кудашов.



«Работать главным тренером сборной — это огромная честь, интересный и полезный опыт. Спасибо ФХР за такую возможность. Благодарен всем сотрудникам, игрокам сборной. Знаю, что все работали честно, а находиться в таком профессиональном коллективе большая удача для любого тренера. Отдельно поблагодарю болельщиков, мы постоянно ощущали их поддержку.



Конечно, в Братиславе на чемпионате мира мы все ждали большего, но медаль есть медаль, это третий комплект медалей чемпионата мира за четыре года. Много сделано в плане развития игроков. Здорово, что через олимпийскую и национальную команду прошло большое количество хоккеистов — в России достаточно талантливых игроков, а система игры, которую внедряет ФХР, работает. Командам системы сборных удалось в этом сезоне показать ряд хороших результатов: сборная U17 выиграла неофициальный чемпионат мира, U18 играла в финале ЮЧМ и привезла серебро. Молодёжная и национальная сборные завоевали бронзу. Всё это вселяет уверенность, что своей работой мы заложили хороший фундамент для будущих успехов.



Спорт вообще и тренерская работа — очень тонкая материя, иногда перемены просто необходимы. Провести их — наше совместное решение с руководством федерации. Связь не теряем, всё-таки я довольно давно в системе сборной, всегда готов помочь, если мой опыт будет нужен штабу. Командам желаю продолжать развитие, ярких побед и радовать болельщиков красивой игрой», — приводит слова Воробьёва пресс-служба ФХР.

Кудашов выходит из тени. В СКА и сборной России новый главный тренер Работу Ильи Воробьёва официально признали неудовлетворительной. Но многое ли изменится при Кудашове?