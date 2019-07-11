«Автомобилист» в новом сезоне будет играть на «финской» площадке

«Автомобилист» в новом сезоне будет выступать на площадке уменьшенного размера, сообщает официальный сайт клуба.
В предстоящем сезоне ледовая площадка «Уралец» будет на два метра уже — 60х28. В хоккейном мире такой размер называют «финским». В этом году Международная федерация хоккея объявила, что со следующего сезона чемпионаты мира будут проходить на «канадских» площадках — 60х26. Летом несколько клубов КХЛ решили уменьшить размеры домашнего льда — до канадских или финских стандартов.
Кроме того, в новом сезоне КХЛ поменяет разметку на льду, появится трапециевидная зона за воротами. Голкипер, покидающий свои владения, может теперь играть только в её границах.
В минувшем сезоне «Автомобилист» дошёл до полуфинала Восточной конференции КХЛ, где проиграл в пяти матчах «Салавату Юлаеву».
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