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«Автомобилист» в новом сезоне будет играть на «финской» площадке

«Автомобилист» в новом сезоне будет играть на «финской» площадке
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» в новом сезоне будет выступать на площадке уменьшенного размера, сообщает официальный сайт клуба.

В предстоящем сезоне ледовая площадка «Уралец» будет на два метра уже — 60х28. В хоккейном мире такой размер называют «финским». В этом году Международная федерация хоккея объявила, что со следующего сезона чемпионаты мира будут проходить на «канадских» площадках — 60х26. Летом несколько клубов КХЛ решили уменьшить размеры домашнего льда — до канадских или финских стандартов.

Кроме того, в новом сезоне КХЛ поменяет разметку на льду, появится трапециевидная зона за воротами. Голкипер, покидающий свои владения, может теперь играть только в её границах.

В минувшем сезоне «Автомобилист» дошёл до полуфинала Восточной конференции КХЛ, где проиграл в пяти матчах «Салавату Юлаеву».

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