«Адмирал» заключил пробные контракты с шестью хоккеистами

«Адмирал» заключил пробные контракты с шестью игроками, информирует официальный сайт дальневосточного клуба.



Просмотровые соглашения с «моряками» подписали вратарь Михаил Боярчук, защитники Станислав Калашников и Тимур Ахияров, а также нападающие Михаил Климчук, Александр Дельнов и Алексей Ткачук.



Боярчук провёл 123 матча за «Амурских Тигров» в Молодёжной хоккейной лиге. Калашников выступал в КХЛ за «Северсталь», новокузнецкий «Металлург», «Торпедо», «Югру», «Нефтехимик» и «Авангард». Всего в лиге провёл 229 матчей и набрал 28 (5+23) очков при показателе полезности «-37». Ахияров принял участие в 169 матчах за «Толпар» в МХЛ, забросив 15 шайб и отдав 24 передачи.



Климчук провёл в КХЛ 44 матча за «Амур», отметившись пятью шайбами и тремя результативными передачами при 12 минутах штрафа. Дельнов выступал в КХЛ за «Сочи», «Амур» и «Югру» — 30 матчей, 2 (1+1) очка, 14 минут штрафа и показатель полезности «-5». На счету Ткачука 39 (22+17) очков в 169 играх за молодёжку «Спартака».

«Адмирал» представил обновлённый логотип клуба