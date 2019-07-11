Степанов: не cкажу, что Кудашова поставили в СКА потому, что им легче управлять

Экс-игрок «Ак Барса» и московского «Динамо» Александр Степанов прокомментировал назначение Алексея Кудашова главным тренером сборной России и СКА.
«Кудашова поставили потому, что он замкнутый и им легче управлять? Я бы не сказал, что Алексей замкнутый. Просто он спокойный и исполнительный. Можно сказать, что он не интриган, «дали задание — делаю».
И как игрок, он всегда был таким — ему дашь задание, он делает. Где-то сачковать или что-то где-то недоделать — это не про него. Леха большой профессионал, и я думаю, что у него всё должно получиться», — цитирует Степанова «Реальное время».
Напомним, предыдущим наставником сборной России и ХК СКА являлся Илья Воробьёв. Под его руководством сборная России вылетела в четвертьфинале ЧМ-2018 и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 2019 года. Хоккейный клуб СКА, руководимый Воробьёвым, в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина добрался до финала Западной конференции, где уступил ЦСКА со счётом 3-4.
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