Степанов: не cкажу, что Кудашова поставили в СКА потому, что им легче управлять

Экс-игрок «Ак Барса» и московского «Динамо» Александр Степанов прокомментировал назначение Алексея Кудашова главным тренером сборной России и СКА.



«Кудашова поставили потому, что он замкнутый и им легче управлять? Я бы не сказал, что Алексей замкнутый. Просто он спокойный и исполнительный. Можно сказать, что он не интриган, «дали задание — делаю».



И как игрок, он всегда был таким — ему дашь задание, он делает. Где-то сачковать или что-то где-то недоделать — это не про него. Леха большой профессионал, и я думаю, что у него всё должно получиться», — цитирует Степанова «Реальное время».



Напомним, предыдущим наставником сборной России и ХК СКА являлся Илья Воробьёв. Под его руководством сборная России вылетела в четвертьфинале ЧМ-2018 и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 2019 года. Хоккейный клуб СКА, руководимый Воробьёвым, в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина добрался до финала Западной конференции, где уступил ЦСКА со счётом 3-4.

Алексей Кудашов официально назначен главным тренером сборной России