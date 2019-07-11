Видгоф: не думаю, что долгое отсутствие в Челябинске ударит по «Трактору»

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал опубликованный календарь КХЛ на сезон-2019/20.



«Во-первых, могу сказать, что абсолютно все наши пожелания составителями календаря были услышаны. Это и переносы домашних матчей в связи с занятостью арены, и выездные серии, и экономия на перелётах. Взять хотя бы первый отрезок гостевых игр, который мы проведём на Дальнем Востоке. Да, много матчей, но мы очень серьёзно сэкономим на том, что сыграем в Китае дважды и больше нам туда в регулярном чемпионате лететь не придётся. Для понимания, этот выезд съедает почти 30% сезонного бюджета на транспорт.



Не думаю, что долгое отсутствие в Челябинске как-то ударит по команде со спортивной точки зрения. Главный тренер Петерис Скудра сказал даже, что это хорошо, так как длинная выездная серия в начале сезона станет отличной проверкой состава и молодых ребят из «Челмета», которых мы планируем взять на Дальний Восток», — цитирует функционера пресс-служба КХЛ.

Календарь КХЛ сезона-2019/20. Главные особенности и нововведения КХЛ презентовала окончательный вариант календаря на сезон-2019/20, накануне объявив расписание первых домашних игр всех клубов.