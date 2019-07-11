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Курносов: не думаю, что будет пресыщенность от шести «зелёных дерби»

Курносов: не думаю, что будет пресыщенность от шести «зелёных дерби»
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал опубликованный календарь КХЛ на сезон-2019/20.

«Календарь получился очень ритмичным, без рваных участков, как это было, например, в прошлом сезоне. «Салават Юлаев» такое расписание устраивает, особенно с учётом нашего участия в Кубке Шпенглера. Например, вынесенный матч в Давосе с «Ак Барсом» мы проведём аккурат перед началом швейцарского турнира – 23 декабря. Хорошо, что Континентальная хоккейная лига слышит наши пожелания. В этом регулярном чемпионате нас ждёт сразу шесть «зелёных дерби», но, думаю, пресыщенности не будет. Для уфимских болельщиков так вообще ничего не изменится, ведь на «Уфа Арене» как было два матча с «Ак Барсом», так и останется», — приводит слова функционера пресс-служба КХЛ.

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