Курносов: не думаю, что будет пресыщенность от шести «зелёных дерби»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал опубликованный календарь КХЛ на сезон-2019/20.



«Календарь получился очень ритмичным, без рваных участков, как это было, например, в прошлом сезоне. «Салават Юлаев» такое расписание устраивает, особенно с учётом нашего участия в Кубке Шпенглера. Например, вынесенный матч в Давосе с «Ак Барсом» мы проведём аккурат перед началом швейцарского турнира – 23 декабря. Хорошо, что Континентальная хоккейная лига слышит наши пожелания. В этом регулярном чемпионате нас ждёт сразу шесть «зелёных дерби», но, думаю, пресыщенности не будет. Для уфимских болельщиков так вообще ничего не изменится, ведь на «Уфа Арене» как было два матча с «Ак Барсом», так и останется», — приводит слова функционера пресс-служба КХЛ.

Календарь КХЛ сезона-2019/20. Главные особенности и нововведения КХЛ презентовала окончательный вариант календаря на сезон-2019/20, накануне объявив расписание первых домашних игр всех клубов.