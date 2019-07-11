«Нефтехимик» подписал пробное соглашение с Александром Рыбаковым

Нижнекамский «Нефтехимик» заключил пробный контракт с 33-летним нападающим Александром Рыбаковым, информирует официальный сайт хоккейного клуба.



У Рыбакова в активе 511 матчей в Континентальной хоккейной лиге и 160 (56+104) заработанных очков. В составе нижнекамского коллектива опытный форвард выступал в сезонах-2006/07 и 2007/08. В прошедшем чемпионате опытный игрок защищал цвета челябинского «Трактора», проведя в регулярном чемпионате 62 встречи и набрав 14 (6+8) очков при показателе полезности "-20" и 26 минутах штрафного времени.



Напомним, ранее стало известно о подписании «Нефтехимиком» пробных контрактов с другими ветеранами — защитником Виталием Атюшовым и нападающим Дмитрием Казионовым.

«Нефтехимик» заключил пробные контракты с Атюшовым и Дмитрием Казионовым