«Нефтехимик» подписал пробное соглашение с Александром Рыбаковым
Нижнекамский «Нефтехимик» заключил пробный контракт с 33-летним нападающим Александром Рыбаковым, информирует официальный сайт хоккейного клуба.
У Рыбакова в активе 511 матчей в Континентальной хоккейной лиге и 160 (56+104) заработанных очков. В составе нижнекамского коллектива опытный форвард выступал в сезонах-2006/07 и 2007/08. В прошедшем чемпионате опытный игрок защищал цвета челябинского «Трактора», проведя в регулярном чемпионате 62 встречи и набрав 14 (6+8) очков при показателе полезности "-20" и 26 минутах штрафного времени.
Напомним, ранее стало известно о подписании «Нефтехимиком» пробных контрактов с другими ветеранами — защитником Виталием Атюшовым и нападающим Дмитрием Казионовым.
«Нефтехимик» заключил пробные контракты с Атюшовым и Дмитрием Казионовым
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