Нападающий «Авангарда» Широков принял участие в «Ночном забеге» в Москве
Форвард «Авангарда» Сергей Широков принял участие в «Ночном забеге», который проходил в Москве в ночь с 13 на 14 июля.
«Знали бы вы, как я раньше не любил бегать», — написал нападающий на своей странице в «Инстаграме».
По оценке организаторов, в забеге участвовали около 7,5 тыс. человек. Участники преодолели 10 километров по улицам Москвы. Старт и финиш забега проходили в чаше стадиона «Лужники».
Широков выступал за ЦСКА, «Авангард» и СКА. За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге он провёл 453 матча, забросил 125 шайб, отдал 168 результативных передач, набрал 261 минуту штрафа при показателе полезности «+85». Также выступал в НХЛ. В составе «Ванкувер Кэнакс» Широков сыграл 8 матчей, в которых забросил одну шайбу.
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