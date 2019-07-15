Ожиганов: наконец-то русская речь в раздевалке, соскучился по русскому юмору

Защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов поделился первыми впечатлениями от тренировок с казанской командой.
«Наконец-то русская речь в раздевалке. Соскучился по русскому юмору. Всё здорово, все на позитиве, все работают. Всё классно.
Делюсь ли я секретами работы с Квартальновым? Нет, ребята просто спрашивают, какие упражнения у нас будут, что будет у нас, потому что у Дмитрия Вячеславовича более-менее всё одно и то же. Я могу сказать, что на тренировке будет тяжело, а что полегче. Секретов никаких особо нет – просто работать.
Всегда, когда выходишь после отпуска, непросто. Даже сейчас игра была на самом деле «бей-беги» − не было никаких передач, шайба скакала. После отпуска всегда так, потому что все больше занимаются индивидуально, играют раз-два в неделю, да и то с любителями. Поэтому сегодня просто физически тяжело было, потому что не получалось играть в пас – приходилось бегать», — цитирует игрока официальная группа клуба в социальной сети «ВКонтакте».
- 15 июля 2019
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