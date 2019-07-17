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Обнародовано расписание Кубка губернатора Челябинской области

Обнародовано расписание Кубка губернатора Челябинской области
Хоккей / КХЛ 0

С 10 по 13 августа в Челябинске состоится 10-й розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области, информирует официальный сайт «Трактора». Участниками турнира станут четыре команды: «Трактор», «Металлург» (Магнитогорск), «Северсталь» и «Куньлунь Ред Стар».

Расписание игр (время московское):

10 августа (суббота):
09:00. «Северсталь» — «Металлург».
13:00. «Трактор» — «Куньлунь Ред Стар».

11 августа (воскресенье):
09:00. «Металлург» — «Куньлунь Ред Стар».
13:00. «Трактор» — «Северсталь».

13 августа (вторник):
13:00. «Куньлунь Ред Стар» — «Северсталь».
17:00. «Трактор» — «Металлург».

Стоимость билетов на матчи с участием «Трактора» – 300 рублей. Остальные игры – 100 рублей. При покупке действуют различные льготы для инвалидов и пенсионеров.

Определены все участники и расписание Кубка губернатора Нижегородской области
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