Обнародовано расписание Кубка губернатора Челябинской области
С 10 по 13 августа в Челябинске состоится 10-й розыгрыш Кубка губернатора Челябинской области, информирует официальный сайт «Трактора». Участниками турнира станут четыре команды: «Трактор», «Металлург» (Магнитогорск), «Северсталь» и «Куньлунь Ред Стар».
Расписание игр (время московское):
10 августа (суббота):
09:00. «Северсталь» — «Металлург».
13:00. «Трактор» — «Куньлунь Ред Стар».
11 августа (воскресенье):
09:00. «Металлург» — «Куньлунь Ред Стар».
13:00. «Трактор» — «Северсталь».
13 августа (вторник):
13:00. «Куньлунь Ред Стар» — «Северсталь».
17:00. «Трактор» — «Металлург».
Стоимость билетов на матчи с участием «Трактора» – 300 рублей. Остальные игры – 100 рублей. При покупке действуют различные льготы для инвалидов и пенсионеров.
Определены все участники и расписание Кубка губернатора Нижегородской области
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