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Панарин вышел из отпуска и провёл первую тренировку в форме «Нью-Йорк Рейнджерс»

Панарин вышел из отпуска и провёл первую тренировку в форме «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернулся в США из отпуска, который проводил вместе с бывшим одноклубником Сергеем Бобровским на итальянском острове Капри.

Форвард приступил к тренировкам, отметив, что ему неплохо подошли клубные цвета «Рейнджерс». «Главное, чтобы костюмчик сидел», — написал Панарин в своём «инстаграме», прокомментировав фото в форме команды из Нью-Йорка.

Панарин подписал соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).

В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».

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