Панарин вышел из отпуска и провёл первую тренировку в форме «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернулся в США из отпуска, который проводил вместе с бывшим одноклубником Сергеем Бобровским на итальянском острове Капри.
Форвард приступил к тренировкам, отметив, что ему неплохо подошли клубные цвета «Рейнджерс». «Главное, чтобы костюмчик сидел», — написал Панарин в своём «инстаграме», прокомментировав фото в форме команды из Нью-Йорка.
Панарин подписал соглашение сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).
В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».
- 17 июля 2019
-
21:51
-
21:20
-
20:54
-
20:28
-
19:57
-
19:40
-
19:07
-
18:48
-
18:23
-
18:07
-
17:40
-
17:18
-
16:56
-
16:31
-
16:14
-
15:45
-
15:25
-
15:05
-
15:00
-
14:43
-
14:30
-
14:06
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
12:59
-
12:30
-
12:13
-
11:57
-
11:28
-
11:05
-
10:51
-
10:25
-
10:09