Нападающий «Колорадо» Комфер продлил контракт с клубом

Форвард Джей Ти Комфер заключил новый контракт с «Колорадо Эвеланш». Новое соглашение с 24-летним нападающим подписано сроком на четыре года, говорится на официальном сайте клуба.
«Джей Ти — один из наших самых универсальных форвардов за последние два года. Он играет в большинстве и убивает меньшинство. Комфер забил несколько важных голов в концовках, и мы рассчитываем, что он будет играть ещё более важную роль в будущем. Рады подписать с ним контракт на четыре сезона», — прокомментировал сделку генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик.
В минувшем сезоне Комфер провел 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забив 16 голов и отдав 16 результативных передач, а в 12 играх плей-офф отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя передачами.
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