Будро: люди не верят в перспективы «Миннесоты», и это заводит

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро заявил, что команда здорово усилилась и готова удивить в предстоящем сезоне Национальной хоккейной лиги.



«Гринуэй, Канин и Донато в этом году будут не просто игроками ротации. Они входят в период расцвета и должны добиться большого прогресса. Многие люди не верят в наши перспективы, и это нас немного заводит. Мне не терпится начать», – приводит слова Будро официальный сайт НХЛ.

Нападающий Райан Донато перешёл в «Миннесоту» из «Бостон Брюинз», заключив контракт сроком на два сезона с годовой зарплатой $ 1,9 млн. Всего в 56 матчах регулярного чемпионата Донато набрал 25 (10+15) очков при показателе полезности "-16" и четырёх минутах штрафного времени.

Ранее «Миннесота» заключила соглашение на пять лет с форвардом Матсом Цуккарелло.

«Миннесота» заключила новый контракт с Донато на $ 3,8 млн