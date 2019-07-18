Будро: люди не верят в перспективы «Миннесоты», и это заводит

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Брюс Будро заявил, что команда здорово усилилась и готова удивить в предстоящем сезоне Национальной хоккейной лиги.
«Гринуэй, Канин и Донато в этом году будут не просто игроками ротации. Они входят в период расцвета и должны добиться большого прогресса. Многие люди не верят в наши перспективы, и это нас немного заводит. Мне не терпится начать», – приводит слова Будро официальный сайт НХЛ.
Нападающий Райан Донато перешёл в «Миннесоту» из «Бостон Брюинз», заключив контракт сроком на два сезона с годовой зарплатой $ 1,9 млн. Всего в 56 матчах регулярного чемпионата Донато набрал 25 (10+15) очков при показателе полезности "-16" и четырёх минутах штрафного времени.
Ранее «Миннесота» заключила соглашение на пять лет с форвардом Матсом Цуккарелло.
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