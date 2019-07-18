Источник: Фазлеев перейдёт из «Ак Барса» в «Нефтехимик»
Нападающий «Ак Барса» Радель Фазлеев в ближайшее время станет игроком «Нефтехимика». Об этом сообщает «Бизнес Online». Хоккеист не полетел с казанским клубом на тренировочный сбор в Финляндию.
Напомним, 23-летний Фазлеев вернулся в систему «Ак Барса» в конце 2018 года. Ранее он 15 матчей провёл в АХЛ, в которых отдал две результативные передачи.
В сезоне-2018/19 Равель выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за «Барс». В 16 матчах ему удалось отметиться двумя голами и пятью результативными передачами. Его показатель полезности составил «0».
Ранее стало известно, что Фазлеев подписал новый контракт с «Ак Барсом».
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