Панарин ответил в «Инстаграме» на критику по поводу своего интервью

Форвард сборной России и клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на критику в свой адрес в социальных сетях. У себя в «инстаграме» россиянин опубликовал ссылку на своё интервью, призвав подписчиков ознакомиться с ним и выразить мнение об увиденном.



«Думал, ты спортсмен, хоккеист, а не кролик типа Навального. Или ты теперь в политоту думаешь идти, хм», — написал в комментариях один из пользователей социальной сети.



«Тебе надо начать чаще думать», — отшутился 27-летний хоккеист.

Артемий является самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. Напомним, в интервью на YouTube-канале «Всему Головин» Панарин жёстко раскритиковал работу российских властей и президента страны.

Быков — о словах Панарина: я голосовал за Путина