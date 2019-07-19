Украинский футболист усомнился в перспективах Панарина в сборной России

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко оценил нашумевшее интервью русского хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о президенте России Владимире Путине.

«А ещё он просто, по ходу, не собирается возвращаться. И перспективы в сборной могут быть туманными. Он везде достаточно жёстко высказывается о системе, как мне кажется», — отреагировал Каличенко в «Твиттере».

Артемий является самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. 1 июля 2019 года Панарин заключил контракт с «Рейнджерс» на семь лет со среднегодовой зарплатой в $ 11,642 млн. Напомним, в интервью на YouTube-канале «Всему Головин» Панарин жёстко раскритиковал работу российских властей и президента страны.

Панарин: проще сказать Путину, что он нехороший человек, чем то, что бога нет