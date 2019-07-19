«Подписал огромный контракт, и его понесло». За что накинулись на Панарина

С чего всё началось
Артемий Панарин дал большое интервью Sports.ru. Хоккеист никогда не стеснялся высказывать свою позицию по самым разным вопросам, а сейчас не стал обходить стороной политику.
Его слова вызвали реакцию в соцсетях и среди заслуженных хоккейных людей.
«Панарина не туда понесло. Он пожалеет об этих высказываниях»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко отреагировал на высказывания нападающего «Рейнджерс» и сборной России Артемия Панарина относительно его отношения к религии и российской политике.
«На месте Артемия я бы не разбрасывался направо и налево такими словами, именами и прочими понятиями. Неважен даже смысл фразы, что он хотел сказать. Важно, что остаётся на подкорке. Артемий представляет сборную России в другой стране. За его словами следят сотни тысяч людей, и за слова нужно отвечать. После подписания огромного контракта Панарина не туда понесло. Батюшка – человек взрослый и знает намного больше, чем он. Думаю, Артемий сам пожалеет о том, что бросал такие высказывания».
«Панарин должен быть мудрее в своих высказываниях»
Бывший наставник новокузнецкого «Металлурга», «Спартака», «Авангарда» и «Трактора» Герман Титов подверг критике высказывания форварда «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Юмор – хорошее качество человека, но не всегда и не для всех случаев он уместен. Любой человек должен сначала думать, а потом что-либо говорить. Поэтому Панарину нужно призадуматься о своём поведении. Если шутишь – нужно понимать, в каких случаях можно это делать, а в каких нет. Он уже взрослый человек и в таком возрасте должен быть мудрее в своих высказываниях».
«Каждый волен высказывать своё мнение и иметь его»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал интервью Артемия Панарина.
«Мы живём в свободной и демократической стране. Каждый волен высказывать свое мнение и иметь его. Что касается самого текста, то воздержусь от такого высказывания, потому что я голосовал за Путина. Всё, больше ничего не собираюсь говорить», — приводит слова Быкова Sport 24.
«Если бы он говорил о своём друге – это одно, но о первом лице государства…»
Борис Михайлов, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, отреагировал на высказывания нападающего «Рейнджерс».
«Все имеют право на своё мнение: во что верить и верить ли вообще, Артемий может думать, как хочет. Но подобные реплики, на мой взгляд, не делают ему чести. Если бы он высказался таким образом о своём друге – это одно, но подобные фразы о первом лице государства, человеке, который имеет беспрекословное уважение и доверие у граждан нашей страны, – совсем другое. Артемий бы лучше играл в хоккей или высказывался не про главу государства, гражданином которого он является, а, например, о боссах своего клуба, так было бы правильнее», — цитирует Михайлова AllHockey.
«В США есть Трамп. Я с ним тоже, может, не соглашаюсь»
Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис также прокомментировал интервью Панарина.
«Россия — демократическая страна, свобода слова есть у всех. Я не лезу в политику, потому что я не живу в России. Мы все знаем, что в России свои порядки. Я думаю, лучше, как говорится, меньше говорить. Сам Путин говорил, что Россия — демократическая страна, это Панарина мнение.
Я уважаю любого президента, у нас есть Трамп. Я с ним тоже, может, не соглашаюсь во многих вещах, но я с уважением к нему отношусь. У меня, может, другие политические понятия, но я никогда не буду оскорблять сидящего президента", — сказал Каспарайтис.
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