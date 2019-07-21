Джеймс Нил заявил, что в «Калгари» не смог адаптироваться к игре в Канаде

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Джеймс Нил заявил, что в «Калгари Флэймз» не смог адаптироваться к игре в Канаде.
«Это было сложно. Я провёл в НХЛ 10 сезонов, после чего попал в канадский клуб. Я столкнулся с давлением болельщиков. Здесь все увлечены своей командой и хотят побед. Будучи профессиональным спортсменом и желая побеждать, это выматывает вас, потому что вы и сами хотите быть лучшим, хотите помочь своей команде.
Для меня получился тяжёлый год, и теперь нужно переосмыслить произошедшее. Нужно посмотреть на себя в зеркало и взвалить на себя бремя, чтобы стать сильнее. Я взволнован новым вызовом в «Эдмонтоне»», — цитирует Нила официальный сайт НХЛ.
Канадец Нил является уроженцем Онтарио. В течение всей карьеры до перехода в «Калгари» он защищал цвета только американских клубов. Нил играл в «Даллас Старз», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз» и «Вегас Голден Найтс».
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