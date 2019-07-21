«Локомотив» провёл двусторонний матч. Ландер и Да Коста отличились по разу

Стартовую фазу первого предсезонного сбора игроки «Локомотива» завершили контрольной двусторонней игрой, информирует официальный сайт ярославского клуба.
Все хоккеисты, находящиеся на сборе, были разделены на две команды — «красные» и «белые». В итоге получилось, что у обеих дружин в заявке оказалось по два вратаря, три пары защитников и четыре тройки нападающих.
«Красные» — «Белые» — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
"Красные": Лазушин (Исаев, 30:07 — 58:44; 58:59 — 60:00); Кронвалль — Мисюль, Ильенко — Красковский — Беляев; Осипов — Н. Аверин, Денисенко — Алексеев — Е. Аверин; Черепанов — Савченко, Полунин — Иванов — Романов; Дяденькин — Денежкин — Козлов.
"Белые": Коновалов (Окоряк, 30:07 — 60:00); Калинин — Накладал, Да Коста — Ландер — Каюмов; Афанасьев — Малышев, Санников — Свитов — Червоненко; Сидоров — Ковалев, Дарьин — Аноховский — Манин; Кудрявцев — Николаев — Слепец
0:1 — Ландер (Да Коста, Каюмов, 10:38);
0:2 — Да Коста (Каюмов, 21:48);
0:3 — Свитов (Червоненко, Калинин, 32:27);
0:4 — Каюмов (Да Коста, Ландер, 44:47, бол);
1:4 — Е. Аверин (Денисенко, 56:29, бол);
1:5 — Червоненко (Санников, Свитов, 59:03)
Защитник Рушан Рафиков и нападающие Даниил Апальков и Николай Коваленко готовятся сейчас по индивидуальной программе, и участия в игре не приняли. Ещё один форвард — канадец Тай Рэтти — присоединится к одноклубникам на следующей неделе.
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