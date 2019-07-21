Залевский: Олкинуоре нужно привыкнуть к площадке, а Красоткин уже тёртый калач

Тренер вратарей «Адмирала» Александр Залевский прокомментировал победу в контрольном матче с «Ермаком» (4:0). Голкипер Антон Красоткин отыграл на ноль, отразив 20 бросков. В первой игре ворота «моряков» защищал Юхо Олкинуора и потерпел поражение.
«Что касается вратарей, я бы не спешил с выводами, потому что предсезонные игры являются частью тренировочного процесса. Они для того и нужны, чтобы и себя можно было попробовать в деле, и почувствовать соперников с партнёрами, привыкнуть к площадке.
Для Олкинуоры последнее особенно актуально, потому что он приехал из другой страны – там хоккей отличается немного. А Антон Красоткин уже тёртый калач, ко всему здесь привык и сегодня показал себя на отлично», — цитирует Залевского официальный сайт приморского клуба.
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