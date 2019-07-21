Пакаринен: сложно противостоять такой системе, как у «Барыса»

Нападающий «Барыса» Ииро Пакаринен рассказал о задачах, которые ставит перед собой в новой команде. В прошлом сезоне финский форвард защищал цвета «Металлурга».



«Меня не так волнует личная статистика — я хочу лишь быть игроком первого-второго звена, который помогает своей команде победить. Считаю, у меня неплохой бросок, так что буду бросать как можно больше — и забивать, работать усердно, выполнять задачи, которые получилось решить в прошлом году, помогать побеждать матч за матчем.



В прошлом сезоне я сыграл всего один матч с «Барысом» в Казахстане. Отметил, что команда трудоспособная, есть здоровые ребята, против которых тяжело играть. Думаю, в предстоящем сезоне мы постараемся создать такую же команду, как и в прошлом, играть в том же ключе, ведь такой системе сложно противостоять», — приводит слова Пакаринена Sports.kz.

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