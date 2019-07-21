Шей: Труба умеет на льду всё, он точно поможет «Рейнджерс»
Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Брэди Шей поделился мнением об одноклубнике и коллеге по амплуа Джейкобе Трубе.
«Труба умеет всё. Может играть в большинстве, меньшинстве, проводить много времени на льду. Он таким всегда был, ещё со школьного хоккея. Очень стабилен, надёжен. Он точно поможет нам.
Уход Хейза и Веси? Всегда тяжело расставаться с друзьями. Но это бизнес, такие вещи здесь случаются. Я очень рад, что у нас будет Труба. Мы с ним хорошие приятели», — цитирует Шея официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Несколько дней назад Труба заключил с «синерубашечниками» семилетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 8 млн. Таким образом, общая сумма контракта составит $ 56 млн.
«Рейнджерс» заключили контракт с Джейкобом Трубой на $ 56 млн
Труба: пришёл в восторг, когда узнал, что Панарин стал игроком «Рейнджерс»
- 21 июля 2019
-
22:52
-
22:41
-
21:54
-
21:08
-
20:51
-
20:30
-
19:57
-
19:39
-
18:48
-
18:08
-
17:35
-
17:12
-
16:37
-
16:09
-
15:59
-
15:22
-
14:56
-
14:33
-
14:20
-
13:59
-
13:33
-
13:16
-
12:54
-
12:35
-
12:21
-
11:50
-
11:25
-
11:12
-
10:55
-
10:30
-
10:11
-
09:56
-
09:30
-
09:15
-
08:50
Партнерский контент