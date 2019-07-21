Шей: Труба умеет на льду всё, он точно поможет «Рейнджерс»

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Брэди Шей поделился мнением об одноклубнике и коллеге по амплуа Джейкобе Трубе.



«Труба умеет всё. Может играть в большинстве, меньшинстве, проводить много времени на льду. Он таким всегда был, ещё со школьного хоккея. Очень стабилен, надёжен. Он точно поможет нам.



Уход Хейза и Веси? Всегда тяжело расставаться с друзьями. Но это бизнес, такие вещи здесь случаются. Я очень рад, что у нас будет Труба. Мы с ним хорошие приятели», — цитирует Шея официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Несколько дней назад Труба заключил с «синерубашечниками» семилетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 8 млн. Таким образом, общая сумма контракта составит $ 56 млн.

«Рейнджерс» заключили контракт с Джейкобом Трубой на $ 56 млн