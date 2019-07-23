Войнов: матчи КХЛ не смотрел, но все хайлайты просматривал

Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов после открытой тренировки для представителей средств массовой информации ответил на вопросы журналистов. Российский защитник пополнил состав «ястребов» в это межсезонье.

«Приехал с рабочим настроением, полный позитив. Работаем. Чувствую себя отлично. Все ребята супер. Некоторых уже знал, очень дружелюбная команда. На тренировках углубляемся в детали, которые очень нужны в игре.

Физически тоже чувствую себя отлично. Немного не хватает игрового момента. Надеюсь, что быстро вольюсь. Матчи КХЛ не смотрел, но все хайлайты просматривал.

Рождение ребёнка — незабываемые ощущения. Я счастливый человек», — передаёт слова Войнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.