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Иван Барбашёв выставит Кубок Стэнли на арене «Динамо»

Иван Барбашёв выставит Кубок Стэнли на арене «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв привезёт Кубок Стэнли в Москву 17 августа, заявил агент хоккеиста Дэн Мильштейн. Сообщается, что российский форвард выставит трофей на «ВТБ-Арене», которая является местом проведения домашних матчей московского «Динамо».

«В первой половине дня Иван с трофеем приедет на „ВТБ-Арену“, где встретится с воспитанниками динамовской СДЮШОР и тренерами. Там он и выставит кубок», — цитирует Мильштейна ТАСС.

23-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2011/12 выступал в молодёжной команде бело-голубых ХК МВД. После сезона в МХЛ Иван отправился с Северную Америку. В победном плей-офф на счету Барбашёва 6 (3+3) очков в 25 матчах. «Блюзмены» впервые в истории выиграли Кубок Стэнли.

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