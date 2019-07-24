«Торонто» подписал контракт с семью хоккеистами

Сразу семь свободных агентов пополнили состав «Торонто Мэйпл Лифс», сообщается на официальном сайте канадского клуба.
Одним из новичков команды стал швед Понтус Оберг. 25-летний нападающий, ранее выступавший за «Анахайм Дакс» и «Миннесоту Уайлд», заключил соглашение на сумму $ 700 тыс. сроком на один год.
Годичные контракты с «Торонто Мэйпл Лифс» также заключили нападающие Ник Шор ($ 750 тыс.), Гаррет Уилсон ($ 725 тыс.) и Тайлер Годе ($ 700 тыс.), а также защитник Кевин Гравел ($ 700 тыс.).
Форварды Кенни Агостино и Калле Коссила подписали контракты с канадским клубом сроком на два года. Агостино, успевший поиграть за «Нью-Джерси Дэвилз», «Монреаль Канадиенс», «Бостон Брюинз», «Сент-Луис Блюз» и «Калгари Флэймз», будет получать $ 737,5 тыс. в год. Зарплата Коссилы по его двустороннему соглашению будет составлять $ 700 тыс. в год.
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