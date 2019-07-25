Плющев – о Тальбо: на фоне Магнитогорска вся французская часть Канады — деревня

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал нашумевшее интервью с канадцем Максимом Тальбо, который раскритиковал город Магнитогорск.



«Послушайте, это очень большой миф, что в Канаде со спортом и хоккеем в частности полный порядок. С различными сборными страны не раз играл в канадской глубинке и, поверьте, половине городов Канады ещё расти и расти до Магнитогорска. Да, в Канаде есть несколько современных стадионов уровня НХЛ, о которых многие ошибочно судят о развитии страны. Но за блеском Торонто, Монреаля, Оттавы — пропасть! Старые, дремучие арены, крошечные раздевалки, которые скрашивают только огромная любовь канадцев к хоккею.



А вот Магнитка — один из исторических хоккейных центров России, там есть несколько стадионов, о которых канадская глубинка может только мечтать. Я уж не говорю о градообразующем металлургическом комбинате Магнитогорска, на его фоне вся родная для Тальбо французская часть Канады – деревня», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.

Тальбо: Магнитогорск – самое сраное место в мире. Ночью там гулять не захочется

Плющев: Тальбо продаёт себя, критикуя Россию. Но его уровень — Румыния или Корея