Плющев – о Тальбо: на фоне Магнитогорска вся французская часть Канады — деревня

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал нашумевшее интервью с канадцем Максимом Тальбо, который раскритиковал город Магнитогорск.
«Послушайте, это очень большой миф, что в Канаде со спортом и хоккеем в частности полный порядок. С различными сборными страны не раз играл в канадской глубинке и, поверьте, половине городов Канады ещё расти и расти до Магнитогорска. Да, в Канаде есть несколько современных стадионов уровня НХЛ, о которых многие ошибочно судят о развитии страны. Но за блеском Торонто, Монреаля, Оттавы — пропасть! Старые, дремучие арены, крошечные раздевалки, которые скрашивают только огромная любовь канадцев к хоккею.
А вот Магнитка — один из исторических хоккейных центров России, там есть несколько стадионов, о которых канадская глубинка может только мечтать. Я уж не говорю о градообразующем металлургическом комбинате Магнитогорска, на его фоне вся родная для Тальбо французская часть Канады – деревня», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.
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