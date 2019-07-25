Прошкин: приглашение Хабибулина интересно, ОИ и Кубок Стэнли говорят за себя

Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин прокомментировал совещание тренеров сборных команд ФХР и изменения в тренерских штабах команд системы сборной России.



«Не припомню, чтобы подобным совещаниям уделялось такое пристальное внимание. Но это говорит о серьёзном подходе и задачах, которые ставятся перед командами. По последним новостям видно, что федерация уже начала готовиться к ОИ-2022. Подход сейчас к соревнованиям более серьёзный и методичный.



Отмечу и приглашение Хабибулина – на мой взгляд, это интересное решение. Это сильный вратарь, который много добился. Титулы олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Стэнли говорят сами за себя. Вратарям будет интересно поработать с таким специалистом», — сказал Прошкин «Чемпионату».

Хабибулин назначен тренером вратарей системы всех сборных команд России