Хабаров — о поддержке в Новосибирске: первые 15 минут хорошо шарашит по голове

Защитник «Сибири» Ярослав Хабаров поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Чтобы я сказал, что это был хороший сезон, мы должны выполнить цель и чуть-чуть больше. Как можно дальше отсрочить отпуск, дотянуть до апреля по максимуму. А там, фортуна улыбнется и мы поднимем кубок. Любая команда, неважно, какой состав или бюджет, имеет полноценные шансы. Главное, попасть в плей-офф. А в плей-офф совершенно другая игра.

Город соскучился без плей-офф? Да, я представляю, как город соскучился. Я помню те эмоции, когда мы играли здесь два раза в плей-офф. Сумасшедшая поддержка, дворец вроде не новый, но то, что здесь творится на льду во время матча и предматчевого шоу, с тем ещё диктором – это дорогого стоило. Первые 15 минут это хорошо шарашит по голове. На самом деле, если говорить без вранья – поддержка «Сибири» одна из лучших в лиге», — цитирует Хабарова официальный сайт новосибирского клуба.