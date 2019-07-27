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Бучневич — о контракте на $ 6,5 млн: не хотел арбитража, всё хорошо сложилось

Бучневич — о контракте на $ 6,5 млн: не хотел арбитража, всё хорошо сложилось
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал подписание нового контракта с командой на два сезона и $ 6,5 млн.

«Нормальное компромиссное решение. Не хотелось доводить до арбитража, и так всё хорошо сложилось. Не переживал, что меня могут обменять, я это не контролирую, это бизнес. Не могу ничего сказать, будет обмен или нет, в любой момент может произойти всё что угодно.

Возможно, буду играть с Панариным в одном звене? Не думаю об этом, это будут решать тренеры. У меня цель — играть в хоккей и выигрывать, хорошо играть и приносить пользу команде.

В это межсезонье не только Панарин усилил команду, были и другие хорошие подписания. Приобрели защитника Троубу, повезло на драфте, что выпал второй номер, получили финна Какко. В моём понимании, у нас будет гораздо более сильная команда, чем в прошлом сезоне. Посмотрим», — сказал Бучневич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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