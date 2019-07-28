Никишин: если бы у меня был визор, то не знаю, как сложился бы бой
Защитник «Спартака» Александр Никишин после победы в контрольном матче с «Верва Литвинов» (2:1) прокомментировал драку с Юраем Микушем. Бой остался за игроком красно-белых.
«Силовой приём? По-моему, там всё было чисто. Подсел под игрока аккуратно, по правилам. Никакой грязи с моей стороны не было. Чехам это не понравилось. Начали задираться. Я соперника чуть подтолкнул, он начал отмахиваться. Завязалась драка. Но у меня было преимущество, маску я сбросить не успел. Два-три раза попал. Но если бы у меня был визор, то не знаю, как сложился бы бой.
Нас удалили сразу до конца матча? Мне трудно это комментировать. Наверное, товарищеский матч, поэтому он решил дать нам 5+20», — цитирует Никишина официальный сайт московского клуба.
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