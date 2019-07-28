Форвард «Спартака» Шашков — о победе: ноги не бежали, руки не слушались

Форвард «Спартака» Глеб Шашков после победы в контрольном матче с «Верва Литвинов» (2:1) подвёл итог матча.

«Ноги не бежали, руки не слушались. Голова плохо соображала. Хорошо, что выиграли, на позитивной ноте закончим первый сбор. Про себя могу сказать: брака в передачах у меня было много. Шайба иногда прыгала, хотя лёд хорошего качества. Со временем станет гораздо лучше, уверен. Всё встанет на свои места.

Победный гол? Макс Цыплаков боролся за воротами, получил шайбу. Слышал, как Слава Лещенко кричал ему: «Наверх, наверх!» Я тоже поехал на пятак, Макс меня увидел первым, отдал хороший пас, и я забил в ближний угол.

Драка Никишина? Он большой молодец. Для своего возраста отлично играет. Хорошую драку провёл. По хоккею все соскучились, много было стычек и борьбы, думаю, болельщикам игра должна была понравиться», — цитирует Шашкова официальный сайт московского клуба.