Доминик Гашек может баллотироваться в президенты Чехии

Легендарный вратарь Доминик Гашек через несколько лет может начать политическую карьеру.
«Могу ли я представить себя президентом? Можно представить все. Почему бы и нет. Я люблю заниматься ответственными делами. Я не сомневаюсь, что должность президента очень ответственна. Но президент должен обладать рядом других качеств, так что посмотрим.
Пока у меня есть работа, которую я действительно люблю и хочу отдаваться ей в полной мере. Но что будет через два, через три года? Вот тогда я решу. Все возможно", — приводит слова Гашека интернет-портал Isport.cz.
Гашек — шестикратный обладатель приза «Везина Трофи» (1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001). Кроме того, он дважды завоёвывал «Харт Трофи» (1997, 1998) и трижды признавался спортсменом года в Чехии. Доминик — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), олимпийский чемпион (1998) в составе сборной Чехии.
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