Стала известна сумма нового контракта Василевского с «Тампой»

Стали известны подробности восьмилетнего соглашения, которое подписал российский вратарь Андрей Василевский подписал с командой Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Как сообщает хоккейный инсайдер Эллиот Фридман, зарплата Василевского составит $ 9,5 млн в год. При этом $ 45 млн российский вратарь заработает в виду бонусов.



Напомним, по итогам прошлого сезона Василевский стал обладателем приза лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги «Везина Трофи».



В прошлом сезоне 25-летний хоккеист провёл 53 матча за «Тампу-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,4 шайбы за матч и отбивая 92,5% бросков по своим воротам. В плей-офф Кубка Стэнли Василевский провёл четыре матча, в среднем пропуская 3,83 шайбы за игру.