Миронов: можно не входить в сезон, если цель не Кубок Гагарина

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился ожиданиями от следующего сезона.
«Сдаём различные тесты, много бегаем, тягаем железо. Все ребята справляются, показывают хороший результат. Думаю, мы в отличной форме. В Бору рабочая атмосфера. Здесь думаешь о том, как быстрее восстановиться в перерывах после тренировок, и дальше работаешь. Утро начинается в семь с зарядки, а в 19:30 заканчивается весь процесс. Естественно, организму тяжеловато после отпуска, но нужно перетерпеть этот момент, ведь мы закладываем базу на грядущий сезон.
Одна цель — Кубок Гагарина. Больше целей нет ни для меня, ни для команды. Если цели какие-то другие, то можно не входить в сезон. Нужно, чтобы «Динамо» выигрывало", — цитирует Миронова официальный сайт московского клуба.
- 29 июля 2019
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