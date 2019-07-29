Миронов: можно не входить в сезон, если цель не Кубок Гагарина

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Сдаём различные тесты, много бегаем, тягаем железо. Все ребята справляются, показывают хороший результат. Думаю, мы в отличной форме. В Бору рабочая атмосфера. Здесь думаешь о том, как быстрее восстановиться в перерывах после тренировок, и дальше работаешь. Утро начинается в семь с зарядки, а в 19:30 заканчивается весь процесс. Естественно, организму тяжеловато после отпуска, но нужно перетерпеть этот момент, ведь мы закладываем базу на грядущий сезон.

Одна цель — Кубок Гагарина. Больше целей нет ни для меня, ни для команды. Если цели какие-то другие, то можно не входить в сезон. Нужно, чтобы «Динамо» выигрывало", — цитирует Миронова официальный сайт московского клуба.