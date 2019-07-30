Данейко: хоккейный интеллект Гусева сравнивают с Панариным, а он — лучший в НХЛ

Известный в прошлом защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Кен Данейко высоко оценил приобретение «дьяволами» нападающего Никиты Гусева.



«Я, как и все, знал, что это лучший нападающий, который не играет в НХЛ. В России он набирал много очков. Болельщики говорят, что его хоккейный интеллект вполне сравним с тем, как играет Артемий Панарин. А Панарин — лучший или один из лучших в НХЛ в настоящий момент. У Гусева отменный бросок в касание, это праворукий игрок, играющий с левого фланга. Он может быть смертельно опасен в большинстве, он — снайпер, который умеет создавать моменты у чужих ворот. Для него это хорошая возможность проявить себя. Всё говорит о том, что с его приходом «Дэвилз» станет сильнее, но нужно дать ему какое-то время. На бумаге это приобретение выглядит большим, серьёзным приобретением», — отметил Данейко в эфире NHL Network.

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