Российский нападающий попал в обновлённую команду, где может стать лидером и получит $ 9 млн.

«Вегас» отпустил Гусева! Что нужно знать об обмене в «Нью-Джерси»

«Вегас» получил два драфт-пика, а Гусев $ 9 млн

«Вегас Голден Найтс» обменял российского нападающего Никиту Гусева в «Нью-Джерси Дэвилз». Взамен «рыцари» получили право выбора во втором раунде драфта НХЛ 2021 года и право выбора в третьем раунде драфта 2021 года.

14 апреля 2019 года он подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка, но пока только тренировался с клубом. У Гусева не было контракта c «Вегасом», однако клубу принадлежали права на игрока.

Соглашение заключено на два сезона со среднегодовой зарплатой в $ 4,5 млн. Таким образом, за два сезона Никита заработает $ 9 млн.

Что сказал агент Гусева

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы Никиты Гусева в КХЛ, прокомментировал переход своего клиента в «Нью-Джерси Дэвилз».

«С моей точки зрения, проведена хорошая работа. Никита Гусев – один лучших российских форвардов современности – стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» и в то же время не сыграл ни одного матча в НХЛ. Это уникальная ситуация».

Как прокомментировали обмен в «Вегасе»

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи объяснил обмен нападающего Никиты Гусева в «Нью-Джерси Дэвилз».

«Когда есть список, состоящий из игроков, которые заслуживают определённой заработной платы, вы не всегда можете всем найти место. Такова реальность существования хорошей команды в мире с потолком зарплат.

«Мы сделали все возможное, чтобы удовлетворить желания Никиты по зарплате, но не смогли этого сделать. Он хороший человек, хороший игрок. Желаем ему всего наилучшего в «Нью-Джерси».

После этого обмена у нас есть девять драфт-пиков в трёх первых раундах ближайших двух драфтов. Это поможет нам увеличить глубину и число молодых игроков».

Что сказали в «Нью-Джерси»

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал обмен с «Вегас Голден Найтс», в результате которого российский нападающий Никита Гусев пополнил стан «дьяволов».

«Никита — крайний форвард, который благодаря невероятным инстинктам, видению и уровню мастерства сделает атаку нашего клуба сильнее», — приводит слова Шеро пресс-служба клуба.

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