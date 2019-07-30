«Северсталь» взяла на второй предсезонный сбор в Чехии 31 хоккеиста

«Северсталь» сегодня, 30 июля, отправилась на второй этап предсезонных сборов в Ческе-Будеёвице (Чехия), где пробудет до 8 августа. Тренерский штаб включил в состав 31 хоккеиста, сообщает официальный сайт клуба.

Вратари: Константин Шостак, Рафаэль Хакимов, Владислав Подъяпольский.

Защитники: Дмитрий Мегалинский, Виктор Балдаев, Владимир Сычушкин, Илья Хохлов, Антон Сизов, Кирилл Маслов, Владислав Провольнев, Либор Шулак, Иван Рогов, Никита Хлыстов.

Нападающие: Евгений Бодров, Юрий Трубачёв, Иван Захарчук, Адам Лишка, Даниил Вовченко, Дмитрий Марковин, Андрей Белозёров, Герман Грачёв, Сергей Монахов, Богдан Якимов, Егор Морозов, Игорь Гераськин, Евгений Лапенков, Максим Неволин, Егор Чижиков, Егор Яковлев, Андрей Алексеев, Максим Казаков.