Минское «Динамо» перешло на финский формат площадки
Минское «Динамо» перешло на финский формат домашней ледовой площадки, информирует официальный «твиттер» команды из Беларуси.
Ранее «зубры» играли на европейской площадке шириной 30 метров. На пресс-конференции перед стартом предсезонки генеральный директор клуба Дмитрий Басков отмечал, что перейти на канадскую (26 метров) нет возможности, но рассматривается вариант перехода на «финскую».
Лёд на «Минск-Арене» будет залит во второй половине августа. Пока динамовцы тренируются на площадке конькобежного стадиона.
Посмотреть фото также можно в «твиттере» минского коллектива.
Напомним, в прошлом сезоне белорусский клуб не сумел принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина, заняв 11-ю строчку на Западе.
Канадско-финская революция. В КХЛ массово уменьшают размеры площадок
В Континентальной лиге теперь будет сразу три вида «коробок». Больших скоро не останется вовсе.
- 30 июля 2019
-
15:08
-
15:02
-
14:23
-
14:12
-
13:49
-
12:47
-
12:18
-
12:10
-
11:55
-
11:15
-
10:47
-
10:24
-
09:54
-
09:20
-
08:45
-
08:20
-
07:59
- 29 июля 2019
-
23:38
-
23:22
-
23:08
-
22:46
-
22:35
-
22:00
-
21:53
-
21:48
-
21:42
-
21:35
-
21:19
-
20:55
-
20:49
-
20:25
-
20:00
-
19:35
-
19:13
-
18:55
Партнерский контент