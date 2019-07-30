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Минское «Динамо» перешло на финский формат площадки

Минское «Динамо» перешло на финский формат площадки
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» перешло на финский формат домашней ледовой площадки, информирует официальный «твиттер» команды из Беларуси.

Ранее «зубры» играли на европейской площадке шириной 30 метров. На пресс-конференции перед стартом предсезонки генеральный директор клуба Дмитрий Басков отмечал, что перейти на канадскую (26 метров) нет возможности, но рассматривается вариант перехода на «финскую».

Лёд на «Минск-Арене» будет залит во второй половине августа. Пока динамовцы тренируются на площадке конькобежного стадиона.

Посмотреть фото также можно в «твиттере» минского коллектива.

Напомним, в прошлом сезоне белорусский клуб не сумел принять участие в розыгрыше Кубка Гагарина, заняв 11-ю строчку на Западе.

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