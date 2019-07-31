Генменеджер «Тампы» — об обмене Кэллахана: всё ради потолка зарплат

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа прокомментировал обмен с «Оттавой Сенаторз», в результате которого «молниям» удалось избавиться от контракта Райана Кэллахана, который, скорее всего, не сможет вернуться в хоккей.

«Сегодняшний обмен сделан ради потолка зарплат. Сами посмотрите. Мы обменяли игрока с контрактом на $ 5,8 млн, получив взамен голкипера Кондона, который будет отправлен в „Сиракьюз“ на зарплату в $ 1,325 млн. Это позволяет нам вписаться в потолок зарплат и извлечь из этого много преимуществ, не усложняя себе жизнь помещением человека в LTIR.

Если бы мы сохранили контракт Райана, то у нас не было бы иного выхода, кроме как пользоваться LTIR. Но это стоило бы нам определённой части потолка, потому что в течение сезона накапливается сумма от внесения контракта игрока в долгосрочный лазарет. А мы бы хотели иметь больше гибкости для удовлетворения наших потребностей в ходе чемпионата», — цитирует БрисБуа официальный сайт клуба.